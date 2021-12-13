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١٣‏/١٢‏/٢٠٢١, ٩:٥٠ ص

شهيد في نابلس برصاص الاحتلال والمقاومة تتصدى لاقتحام المدينة

شهيد في نابلس برصاص الاحتلال والمقاومة تتصدى لاقتحام المدينة

استشهد في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، شاب وأصيب خمسة أخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين 13 ديسمبر/ كانون أول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حسب مصادر محلية فقد استشهد الشاب "جميل الكيال" 31 عاما، بعد إصابته بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال، بشكل مباشر بالصدر، خلال اقتحامه لمنطقة رأس العين القريبة من البلدة القديمة بالمدينة.

وخلال الاقتحام اعتقلت قوات الاحتلال شابا من المنطقة، قبل أن تشتبك مع مجموعة من المقاومين، الذين ألقوا قنابل متفجرة باتجاه القوة الاحتلالية.

وقالت مصادر محلية أيضا إن خمسة مواطنين أصيبوا خلال الاقتحام، إثنين منهم أصيبوا بعد قيام جيب عسكري بدهسهم.

وفي وقت لاحق أعلنت القوى و الفصائل الوطنية و الإسلامية في المدينة الحداد الشامل في المدينة، خلال جنازة تشييع الشهيد ظهر اليوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1920373
https://ar.mehrnews.com/news/1920373/

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