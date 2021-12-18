خطيب زاده: اجريت الاستعدادات اللازمة لنقل السفير الإيراني من اليمن إلى ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال مساء اليوم (السبت) ردا على سؤال أحد الصحفيين حول بعض الأخبار التي يجري تناقلها حول آخر اوضاع السفير الإيراني لدى حكومة الانقاذ الوطني اليمني: "أصيب السفير حسن إيرلو بفيروس كورونا منذ عدة أيام، ونظرا الى حاجته إلى عناية طبية عاجلة، قامت وزارة الخارجية من اجل نقله إلى ايران لتلقي العلاج اللازم باجراء اتصالات مع بعض دول المنطقة، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى توفير الارضية اللازمة لنقله، والحمد لله، يجري حالياً نقله إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية".

وعبر خطيب زاده عن تقديره للدول المشاركة في هذا العمل الإنساني، وقال أن بعض التكهنات واثارة الاجواء الاعلامية في هذا الصدد غير صحيحة./انتهى/