الشيخ الزكزاكي يدعو النيجيريين الى السعي لبناء مستقبل أفضل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الشيخ الزكزاكي:"في مجزرة زاريا قبل ست سنوات، حاصرة القوی الامنية المدينة لثلاثة أيام واغلقت الطرق المؤدية اليها وأعدمت أكثر من 1000 مدني واحرقت جثثهم في مقابر جماعية في مكان مجهول واعتقلت أكثر من 500 شخص بتهمة قتل جندي واحد ثم قامت المحكمة بتبرئتهم واطلقت سراحهم".

وتابع زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا:"يسأل البعض، هل من أمل؟ نعم هناك أمل، الا ان الامل يأتي من الشعب وليس من السلطات، نحن لانثق بعناصر السلطة اطلاقاً لأنهم يعارضون تطلعات ومطالب الشعب ويجب علی المواطنين السعي لايجاد مستقبل افضل لمجتمعنا".

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