16 قتيلا في هجوم مسلحين على مسجد بشمال البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الحكومة المحلية، الحسن عيسى مازاكوكا، إن الهجوم على قرية باري في منطقة ماشغو بولاية النيجر استمر لساعات.

وأضاف أن العشرات من المهاجمين وصلوا على دراجات نارية واعتدوا ونهبوا القرية وقتلوا المصلين في المسجد.

وأفاد لوكالة "أسوشيتد برس" في تصريح اليوم الجمعة: بأن "هؤلاء المسلحين خطرون، قتلوا 16 وخطفوا الكثير من أبناء شعبنا. نحن لا نعرف حتى عدد الذين خطفوهم لأنهم لا يحصون".

وأكدت الشرطة النيجيرية الحادث لكنها قالت إن "تسعة فقط من السكان قتلوا".

والهجوم هو الأحدث في تصاعد العنف في شمال غرب وشمال وسط نيجيريا، حيث تستهدف الجماعات المسلحة القرى النائية وتقتل وتخطف السكان للحصول على فدية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تأكيد مقتل 23 مسافرا في مناطق مختلفة من الإقليم الشمالي المضطرب بالدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

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