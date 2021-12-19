ايران تعلن عن اطلاق ممرها الجديد الذي يربطها بـ"آذربيجان وجورجيا والبحر الأسود وأوروبا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير الإيراني لدى جمهورية أذربيجان قال اليوم الأحد: "سنشهد هذا الأسبوع تفعيل الممر الجديد لإيران وجمهورية أذربيجان وجورجيا والبحر الأسود وأوروبا".

وكتب السفير الإيراني لدى أذربيجان، على صفحته الشخصية على تويتر أنه تم تفعيل ممر جديد في منطقة القوقاز بين إيران وأوروبا، وقال:"بعد إحياء ممر منظمة التعاون الاقتصادي (باكستان وإيران وتركيا) والإطلاق التجريبي للممر العالمي بين الشمال والجنوب (فنلندا وروسيا وجمهورية أذربيجان وإيران والخليج الفارسي والهند)، سوف نشهد هذا الأسبوع تفعيل ممر جديد (إيران وأذربيجان وجورجيا والبحر الأسود وأوروبا./انتهى/