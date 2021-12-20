اجتماع موسع بين ميقاتي وغوتيريش في السرايا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بعد ذلك عقدا اجتماعا موسعا شارك فيه عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ممثلة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي، المستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر والمستشار زياد ميقاتي.

وعن منظمة الأمم المتحدة الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وحفظ السلام روز ماري ديكاريو، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا، قائد قوات اليونيفيل في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول، ومدير ومنسق زيارة الأمين العام ميغل غراكا.

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