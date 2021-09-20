البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة میقاتی بـأغلبية أعضائه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى ان الحكومة نجيب ميقاتي نالت الثقة بـ 85 صوتا و15 صوتا لا ثقة.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لا يمكننا النجاح من دون مساعدة المجلس النيابي وأتمنى أن نكون يدًا واحدة وانه من أولوياتنا إعادة إحياء القطاع المصرفي ونحن لا نميل إلى المصارف كما ظنّ البعض. موضحا انه تم البدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والأمر ليس نزهة ونحن مضطرون للقيام بهذه الخطوة.

واشار ميقاتي الى انه مع التحقيق المحايد والصحيح للوصول إلى الحقيقة الكاملة بانفجار 4 آب وسنتابع التحقيقات في انفجار التليل.

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