نسعى إلى تحرير جميع الاراضي الفلسطينية من براثن الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذه التصريحات جاءت خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني، لمجمع الشهداء (شهيدلر) في باكو عاصمة جمهورية اذربيجان.

وقال وزير الخارجية الإيراني خلال الزيارة: اننا نتطلع لتحرير جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة وتأسيس الدولة الفلسطينية الموحدة وعاصمتها القدس الشريف بعد تحريرها من براثن الاحتلال الصهيوني.

وحيّا وزير الخارجية الايراني "حسين أمير عبد اللهيان خلال الزيارة، جميع الشهداء الذين سقطوا في حروب قره باغ.

هذا وقد زار وزير الخارجية الايراني امس الاربعاء جمهورية آذربيجان وأجرى محادثات مع رئيس الجمهورية "الهام علييف" ووزير الخارجية "جيحون بايراموف" ورئيسة البرلمان "صاحبة غفارافا" كما التقى جمعاً من ابناء الجالية الايرانية في هذا البلد.

وشدد وزير الخارجية خلال لقاءاته بالمسؤولي الأذربايجانيين على أهمية تعزيز العلاقة بين البلدين في عدة مجالات.

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