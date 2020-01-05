آخر ما كتبه الشهيد الفريق المجاهد "قاسم سليماني"!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسل الوكالة نشر صورا من آخر ما كتبه المجاهد الفريق "قاسم سليماني" حيث كتبها الشهيد قبيل إقلاع الطائرة به من دمشق إلى بغداد يوم الخميس، ووضع هذا المكتوب إلى جانب مرآة مقر إقامته وألقى القلم عليها.

وجاء في المكتوب:

اللهي لا تكلني

اللهم تقبّلنِي

اللهم إني أعشق لُقياك

كاللقاء الذي جعل موسى يخرّ صرعا وأوقف أنفاسه

اللهم تقبلني طاهرا

الحمدلله رب العالمين

اللهم تقبلني طاهرا.

كما نشرت وسائل إعلام إيرانية جزءا من وصية قائد فيلق القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني والتي كتبها لزوجته قبل اغتياله.

وجاء في جانب من وصية الشهيد سليماني: "زوجتي لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان... محمود (نجل سليماني) يعرف ، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب على قبره الجندي قاسم سليماني وليس أي كليشيهات أخرى"./انتهى/