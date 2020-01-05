  1. الثقافة
٥ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠

آخر ما كتبه الشهيد الفريق المجاهد "قاسم سليماني"!

آخر ما كتبه الشهيد الفريق المجاهد "قاسم سليماني"!

نشرت وكالة مهر للأنباء صورا من آخر ما كتبه الشهيد المجاهد الفريق "قاسم سليماني" والتي كتبها قبيل اغتياله على يد الأميركان فجر يوم الجمعة الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسل الوكالة نشر صورا من آخر ما كتبه المجاهد الفريق "قاسم سليماني" حيث كتبها الشهيد قبيل إقلاع الطائرة به من دمشق إلى بغداد يوم الخميس، ووضع هذا المكتوب إلى جانب مرآة مقر إقامته وألقى القلم عليها.

ماجرای آخرین دست نوشته سردار سلیمانی ساعاتی قبل از شهادت

وجاء في المكتوب: 

اللهي لا تكلني

اللهم تقبّلنِي

اللهم إني أعشق لُقياك

كاللقاء الذي جعل موسى يخرّ صرعا وأوقف أنفاسه

اللهم تقبلني طاهرا

الحمدلله رب العالمين

اللهم تقبلني طاهرا.

كما نشرت وسائل إعلام إيرانية جزءا من وصية قائد فيلق القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني والتي كتبها لزوجته قبل اغتياله.

(صورة) جزء من وصية الشهيد الفريق قاسم سليماني

وجاء في جانب من وصية الشهيد سليماني: "زوجتي لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان... محمود (نجل سليماني) يعرف ، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب على قبره الجندي قاسم سليماني وليس أي كليشيهات أخرى"./انتهى/

رمز الخبر 1900885

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