كلمة "السيد حسن نصر الله" في ذكرى استشهاد قادة النصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المنار إن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سيلقي خطابا يوم الاثنين المقبل في الذكرى الثانية لاستشهاد اللواء سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما.

وذكرت مصادر لبنانية ان خطاب الامين العام لحزب الله سوف يلقى فى الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي / 19:30 بتوقيت غرينتش / . كما سيناقش السيد نصر الله خلال كلمته آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

في يوم الجمعة، 3 كانون الثاني/يناير 2020، استهدفت الطائرات الحربية الأمريكية بشكل إجرامي سيارتين تقلان قادة وقوات المقاومة بالقرب من مطار بغداد.

وفي هذه الجريمة استشهد قادة النصر اللواء سليماني وأبو مهدي المهندس واستشهد أيضا ثمانية آخرين من رفاق شهيدي سليماني والمهندس.

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