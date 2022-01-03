علاقاتنا مع الجمهورية الاسلامية جيدة/ المساعدات الإيرانية للمقاومة ليست مشروطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال هنیة في مقابلة مع قناة الجزیرة في اشارة الى علاقة الحركة مع الجمهورية الاسلامية منذ 30 عاما، قال رئيس المكتب السياسي لحماس ان "دعم ايران للمقاومة لم يكن مشروطا ابدا وعلاقاتنا مع ايران جيدة.

وتابع إسماعيل هنية: "علاقاتنا مع إيران ليست جديدة واستمرت على مدى السنوات الثلاثين الماضية، ولدينا ممثل في إيران منذ عام 1990.

وقدمت إيران الدعم المالي لاستراتيجية المقاومة الدفاعية، والصواريخ بعيدة المدى التي كانت لدينا منذ عام 2009 هي لإيران.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس مجددا ان العلاقات مع إيران مستمرة وجميع أعضاء قيادة الحركة على جميع المستويات يتفقون مع هذه العلاقات وهناك إجماع حولها.

واكد هنية ان "ايران لم تطلب من المقاومة الفلسطينية الدخول في حرب باسم هذا البلد ولم نتلق دعما ماليا مشروطا من ايران حتى الان وان عملية صنع القرار في حماس مستقلة.

وحول سبب دعم ايران للمقاومة قال ان ايران تنظر الى القضية الفلسطينية من عدة ابعاد اولا البعد الاسلامى، ثانيا: عداء مشترك مع النظام الصهيوني، ثالثا: البعد السياسي والتركيز على دعم الحركات السنية وإنهاء الشائعات بأن إيران تدعم الحركات الشيعية فقط.

وحول العلاقات مع سوريا، قال رئيس المكتب السياسي لحماس: "دعمت سوريا حماس سياسيا ومالیا.

كما تطرق إلى علاقات حركة حماس مع الدول العربية الأخرى وتابع: تواصلت حماس مع السعودية والاطراف العربية الأخرى بهدف تجاوز الخلافات التي لا تخدم مصالح أي شخص. ترحب حماس بالعلاقات مع جميع الدول العربية. لدينا تاريخ من العلاقات مع مصر والسعودية، ولم يحدث أي تغيير في موقفنا، ولكن الموقف السعودي هو الذي تغير.

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