مناورات الرسول الاعظم(ص) مؤشر واضح على اقتدار وإرادة إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، ثمّن جهود الحرس الثوري وقواته المشاركة في مناورات الرسول الاعظم (ص) 17؛ مؤكدا ان اي تحرك عدائي من جانب الاعداء سيواجه رداً حازماً من قبل القوات المسلحة الايرانية يؤدي الى تغيير المعادلات الاستراتيجية في المنطقة.

وهنأ "اية الله رئيسي" في تصريح له اليوم السبت، لمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)؛ قائلا : ان النبي عيسى (ع) حمل راية الصمود بوجه الظلم والمتغطرسين؛ وهذا درس كبير يتعين علينا جميعا التعلم منه .

وكما اشاد بتضحيات حرس الثورة الاسلامية في سياق الدفاع عن امن الشعب الايراني وسائر شعوب المنطقة.

ونوه رئيس الجمهورية، بمناورات الرسول الاعظم (ص) لنسختها السابعة عشرة والتي نفذتها القوات المشتركة بالحرس الثوري؛ واصفا اياها بأنها مؤشر واضح على اقتدار وارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدفاع عن امن ومصالح الشعب./انتهى/