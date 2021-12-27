هنية: المقاومة لن تتخلى عن مسؤوليتها الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال اتصال أجراه هنية، ظهر اليوم الاثنين، مع المحررة إيناس عصافرة لتهنئتها بخروجها من سجون الاحتلال، وفقًا لموقع "حماس" الرسمي.

وقال هنية :"أن هذه التضحيات هي جزء من النضال الوطني الفلسطيني، ولن تذهب سدى".

وخلال الاتصال استمع هنية، إلى شرح مفصل لما قامت به إدارة السجون من عمليات تنكيل وتعسف تجاه الأسيرات والأسرى وتعرضهن للقمع.

وعبّر هنية، عن تضامنه مع المحررة "عصافرة" وعائلتها، في أعقاب الحكم على زوجها "قاسم" بالسجن المؤبد و40 عامًا بعد إدانته بقتل أحد جنود الاحتلال.

كما عبّر عن غضبه من ممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى، مؤكدًا وقوف حركته والشعب الفلسطيني خلف الأسرى والأسيرات.

وأضاف هنية،:"أن اليد "الإسرائيلية" الآثمة يجب أن ترتفع عن الأسرى، وأن تتوقف الجرائم والتنكيل الذي يجري بحقهم".

جدير ذكره أنّ سلطات الاحتلال أفرجت أمس الأحد عن إيناس عصافرة بعد قضائها حوالي 30 شهرًا من الاعتقال في سجن "الدامون" الاحتلالي.

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