الخزعلي: حان الوقت لتتكشف كل خيوط جريمة اغتيال قادة النصر

ولأفادت وكالة مهر للأنباء،أنه قال الخزعلي في كلمة له من موقع الاغتيال قرب مطار بغداد وتابعتها “العهد نيوز”، “نوجه خطابنا للعالم نعم نعم حاج قاسم نعم نعم أبو مهدي كلا كلا اميركا كلا كلا إسرائيل”.

وأضاف “نعاهد قادتنا باخذ الثأر لقادة النصر وشهدائنا ولن نتردد أبدا بقول الحقيقة” مبينا ان “الوقت حان لتتكشف كل خيوط جريمة اغتيال قادة النصر”.

وأعلن المتحدث باسم السلطة القضاء الإيرانية "مسعود ستايشي" اليوم الثلاثاء، عن التعرف على 154 متهماً في قضية اغتيال الشهيد سليماني، 96 منهم من الرعايا الأمريكيين، وعملية التحقيق مستمرة.

أوضح ستايشي اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني: ان الشهيد سليماني، على الساحة الدولية رمز لمقارعة الاستكبار والاستعمار العالمي في السنوات الأخيرة بحيث سلط الضوء على دور إيران الإستراتيجي في دول جبهة المقاومة،وكان هدف العدو هو التأثير على هذا المسار عالي السرعة.

وتابع:إن استشهاد الحاج قاسم سليماني انتهاك لأوضح القوانين الدولية و هذا الانتهاك ليس فقط قضية اغتيال هذا الشهيد بل موضع لتقييم حقيقة مزاعم أمريكا ويظهر غطرسة هذه الحكومة الإرهابية. مؤكدا أن القضاء يتابع حق الأمة الإيرانية في هذه القضية في المحاكم المحلية والدولية.

واكد المتحدث باسم القضاء أن رسالة مدرسة الشهيد سليماني لليوم والمستقبل هي عدم غض الطرف مع الظلم والقمع والقسوة تجاه جميع البشر. وأظهر الشهيد سليماني أن المقاومة ستكون مثمرة.

وأوضح أنه تم احصاء 4 عناوين اتهام ضد الضالعين في اغتيال الشهيد سليماني وفق القوانين وتم توضيحها في لائحة الاتهام.

وتابع قائلا: لقد تم ارسال اكثر من ۸۰۰ رسالة وأمر قضائي الى المراكز القانونية وتم تحديد 154 متهما بينهم 96 من الرعايا الاميركان وملاحقتهم قانونيا، فيما تم ارسال 11 مذكرة مثول امام القضاء الى 9 بلدان ومذكرتي مثول امام القضاء الى بعض الدول.

وشدد على انه تم ارسال بلاغات الى 96 متهما اميركيا الى عناوينهم، مؤكدا انه توجيه الاتهام الى دول اخرى مثل المانيا وبريطانيا في هذه القضية.

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