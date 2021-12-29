العامري: لقائنا مع زعيم التيار الصدري كان إيجابياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "السومرية نيوز" أن زعيم تحالف الفتح، هادي العامري علّق على لقاء الحنانة، الذي جمعه بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالقول: "اللقاء كان ايجابياً ومسؤولاً ومنطلق من تغليب مصلحة الدولة القوية و النجاح في المرحلة القادمة".

وأضاف العامري، أنه "سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة و في الايام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة اخرى للنجف ان شاء الله".

وكان الصدر قد غرّد عقب الاجتماع قائلاً: "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".

يذكر أنَّ اجتماعاً عُقد اليوم الأربعاء بين زعيم التيار الصدري السيد "مقتدى الصدر" وبين وفد الإطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري في منزل السيد الصدر بمنطقة الحنانة في النجف الأشرف.

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