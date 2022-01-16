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١٦‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٨:٥٩ ص

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العامري والصدر يناقشان الوضع السياسي وكيفية الخروج برؤية موحدة

العامري والصدر يناقشان الوضع السياسي وكيفية الخروج برؤية موحدة

زار رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مدينة الحنانة بالنجف الاشرف للقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المعلومة، ان العامري التقى مساءُ السبت بزعيم التيار الصدري لبحث ملفات مشتركة بين الطرفين.

ومن المرجح ان يناقش الطرفان الوضع السياسي وكيفية ايجاد مشتركات للخروج برؤية موحدة بشأن المرحلة المقبلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1921190
https://ar.mehrnews.com/news/1921190/

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