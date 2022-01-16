العامري والصدر يناقشان الوضع السياسي وكيفية الخروج برؤية موحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المعلومة، ان العامري التقى مساءُ السبت بزعيم التيار الصدري لبحث ملفات مشتركة بين الطرفين.

ومن المرجح ان يناقش الطرفان الوضع السياسي وكيفية ايجاد مشتركات للخروج برؤية موحدة بشأن المرحلة المقبلة.

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