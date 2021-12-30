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٣٠‏/١٢‏/٢٠٢١, ١٠:٥٩ ص

لاستكمال مشاريع تنموية؛

الرئيس الإيراني متواجد في مدينة قم المقدسة

الرئيس الإيراني متواجد في مدينة قم المقدسة

أجرى الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي زيارة صباح اليوم الخميس، لمدينة قم المقدسة وذلك في اطار زيارته الدورية الى المحافظات، مؤكداً على اعتماد برنامج لاستكمال المشاريع التنموية في هذه المدينة المهمّة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني حجة الإسلام "إبراهيم رئيسي" توجّه صباح اليوم الخميس إلى مدينة قم المقدّسة.

وأكد الرئيس الإيراني لدى وصوله المدينة على ضرورة استكمال المشاريع التنموية في هذه المدينة كمشروع مطار قم الدولي على سبيل المثال.

وفي نفس الصدد لفت رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى اعتماد برنامج لاستكمال هذه المشاريع التنموية.

وأشار السيد "رئيسي" الى أن زيارته للمدينة تتمحور حول مشكلة الإسكان مؤكداً على الاهمية الجغرافية لهذه المدينة التي تتصل بـ 17 محافظة بالبلاد.

واستفتح الرئيس الإيراني زيارته بالحضور في مرقد السيدة فاطمة بنت الامام موسي ابن جعفر الكاظم ثامن أئمة أهل البيت "عليهم السلام".

/انتهى/

رمز الخبر 1920775
https://ar.mehrnews.com/news/1920775/

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