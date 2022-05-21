الرئيس الإيراني يعلن عن قرارات إقتصادية صعبة للنهوض بالإقتصاد الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي في مؤتمر الخصخصة الدولي المنعقد في طهران ان الاقتصاد الذي يعتبر 80 بالمئة منه حكوميا يواجه مشاكل عديدة ومن الضروري الالتزام بالدستور وكذلك بالخطط التنموية التي تؤكد ضرورة ابتعاد الحكومة عن التصدي للأمور والاكتفاء بالدور التوجيهي والرقابي والداعم.

وانتقد الرئيس الإيراني خطط الخصخصة المطبقة حتى الان في الاقتصاد الايراني قائلا ان الحكومة لاتزال تتصدى للكثير من الامور حتى مع الخصخصة التي جرت حتى الان، ويجب افساح المجال بشكل حقيقي امام القطاع الخاص وتهيئة الظروف لكي يشعر المستثمرون بالأمن.

وشدد حجة الاسلام السيد رئيسي على ضرورة الاستفادة من كافة وجهات النظر وحتى الناقدة منها للوصول الى نقاط مشتركة مضيفا بان هناك قرارات اقتصادية صعبة من المقرر اتخاذها من اجل النهوض بالاقتصاد الايراني.

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