محاكمة مُنفّذي جريمة اغتيال سليماني يجب ان تُتابع بشكل جدي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الايراني، عباس مقتدائي، ان هناك تعاون جيد بين البرلمان ووزارة الخارجية والقوة القضاء لمتابعة قضية اغتيال اللواء سليماني، لكن يجب اتخاذ إجراءات أكثر جدية وأقوى وأسرع.

وقال: من ناحية، كان هذا الاغتيال الإجرامي عمل إرهابي دولي، ومن ناحية أخرى وقع مسرح الجريمة خارج إيران، مؤكداُ أن إيران في موقف حرج وصعب من جانب المجتمع الدولي، وذلك بسبب النفوذ الأمريكي في مختلف المؤسسات الأممية.

وقال مقتدى: "بالرغم من كل ذلك علينا متابعة هذه القضية بجدية أكبر". بالطبع، في الاجتماعات التي عقدناها في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية درسنا هذه المسألة ونقلنا أهميتها إلى كبار المسؤولين، ونأمل أن نتمكن من محاكمة المجرمين قريباً./انتهى/