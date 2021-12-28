عضو في حماس يؤكد على موقف الحركة الثابت تجاه ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، جبارين، صرح في لقاء تلفزيوني له أن حماس لديها قرار استراتيجي موحد وثابت، وإجماع حول العلاقة مع إيران.

وتابع عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن معركة سيف القدس كانت المعركة الفاصلة في تاريخ الصراع المتواصل منذ سبعة عقود"، مشيرا إلى أن إطلالة رئيس "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار بعد المعركة "رسمت الصورة الواضحة للنصر الاستراتيجي، مضيفاً أن عمليات أسر الجنود استراتيجية، وهناك أجهزة تعمل ليلا نهارا لإنجاز صفقة بطولية.

وحول ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قال جبارين: "وجهنا رسائل بأننا لن نسمح أن تبقى معركة الأسيرات والأسرى داخل قلاع الأسر والأسوار الصهيونية". وأشار إلى أن الاحتلال يراوغ في صفقة التبادل ويحاول أن يلعب على عامل الوقت، لكنه لا يمكن أن يكسر إرادتنا والمقاومة كما أنجزت صفقة وفاء الأحرار ستحقق بإذن الله صفقة جديدة./انتهى/