القوات المسلحة اليمنية تعلن ضبط سفينة عسكرية إماراتية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، قال في بيان مقتضب: ‏تم بعون الله وتوفيقه ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية كانت تحمل معدات عسكرية ودخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص.

وأكد ناطق القوات المسلحة أن سفينة الشحن العسكرية الإماراتية كانت تمارس أعمالا عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني، مشيرا إلى أن سيتم كشف التفاصيل الكاملة لضبط السفينة في مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة.

وحذر تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة، والتي تم الاستيلاء عليها وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني.

من جهته أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية تابعة لتحالف العدوان أثنا قيامها بأعمال عدائية في المياه اليمنية، وقال إن: العملية الموفقة وغير المسبوقة تأتي في إطار التصدي للعدوان والحصار، مشددا على أنها تأتي في إطار الحق المشروع للشعب اليمني.

وتعد هذه العملية غير مسبوقة في سياق التصد للتحالف العدوان، إذ أنها المرة الأولى التي يتم فيها ضبط سفينة تابعة للعدوان خلال قيامها بأعمال عدائية في المياه اليمنية منذ بداية العدوان قبل سبع سنوات./انتهى/