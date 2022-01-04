عملية القوات البحرية هزت قوى العدوان وبعثت رسالة من عرض البحر أن "اليمن قوة تَكسِر ولا تُكسَر"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبدالسلام في تغريدة له"شكرا للقوات البحرية اليمنية لإنجازها عملية عسكرية فيها جرأة وتحدٍ وقد هزت قوى العدوان وبعثت لها ولداعميها رسالة من عرض البحر أن اليمن قوة تَكسِر ولا تُكسَر".

وأضاف "أمام هذا التطور النوعي يتطلع شعبنا إلى قواته المسلحة بمختلف تشكيلاتها لتنفيذ ما هو أكبر وهو معها بعون الله داعما ومباركا".

وفي وقت سابق أكد عبدالسلام أن العملية النوعية وغير المسبوقة التي قامت بها القوات البحرية اليمنية أوقعت دول العدوان في حالة من التخبط بإصدارها بيانات متلاحقة ومتناقضة.

وكانت القوات المسلحة كشفت في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي تفاصيل سفينة الشحن العسكرية الإماراتية التي تم ضبطها في المياه اليمنية الإقليمية، وعرضت بالصور والفيديو ما تحمله السفينة من معدات عسكرية من آليات وأجهزة وغير ذلك من المعدات التي تستخدم في العدوان ضد الشعب اليمني.

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