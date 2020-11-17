محمد عبدالسلام يشيد بالدول التي أوقفت بيع السلاح لقتلة اطفال اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام أشاد بالدول التي اتخذت خطوات لوقف بيع السلاح للنظام السعودي.

وقال عبدالسلام في تغريدة لهُ "نعبر عن تقديرنا للدول التي اتخذت خطوات لوقف بيع السلاح للنظام السعودي (قاتل أطفال اليمن)".

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، شن أمس الأحد هجومًا حادًا على ألمانيا بسبب قرارها حظر بيع الأسلحة إلى بلاده.

يُذكر أن طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل اتفقا في معاهدة الائتلاف، في مارس 2018، على وقف تصدير السلاح لكل الأطراف المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن.

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