وفد من "حماس" يشارك في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال الحاج قاسم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة د. خليل الحية برفقة المسؤولين في حماس "أسامة حمدان" و"خالد القدومي"، أنهى اليوم الأربعاء، زيارته للعاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الحاج قاسم سليماني رحمه الله.

وشارك الوفد في فعاليات إحياء الذكرى الثانية لاغتيال الحاج قاسم، وفي مؤتمر علمي نظمته مؤسسة "مدرسة الحاج قاسم"، فضلا عن ندوة فكرية سياسية، أقامها المجمع العالمي للصحوة الإسلامية.

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