الاطار مستعد لكل السيناريوهات في حال عدم التحالف مع التيار الصدري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحيدري ان “هناك مساعي لدخول الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية الى جلسة البرلمان الأولى ككتلة واحد، حيث ان الاطار يعي جيدا انه ينبغي ان يتحالف مع الكتلة الصدرية، وبخلافه فسيتشكل محور الاطار ويقابله محور اخر يتمثل بالكتلة الصدرية، وسيذهبان كأطراف ضعيفة لتشكيل الحكومة، ماسيدفعهم الى تقديم تنازلات لتمرير العملية السياسية”.

وأضاف ان “الاطار التنسيقي يستعد لكل السيناريوهات في حال قررت الكتلة الصدرية عدم الانضمام الى الاطار، ففهي هذه الحالة فأن الاطار يمتلك شركاء اخرين من الكتل الأخرى اعلنوا استعدادهم للانضمام معه، في حين تفتقر الكتلة الصدرية الى كتل تتعاطف معها”.

وبين ان “العملية السياسية قد تشهد الكثير من التقلبات لغاية التاسع من الشهر الجاري، حيث الموعد المقرر لانعقاد جلسة البرلمان”.

/انتهى/