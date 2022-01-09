المالكي: الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر داخل البرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المالكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “منصب رئيس البرلمان و نائبيه لم يحسم لغاية الان”، مبينا أن “الإطار يأمل الدخول في جلسة البرلمان مع التيار الصدري بكتلة أكبر تمثل المكون الشيعي لغرض تشكيل الحكومة”.

وأضاف، أن “الاجتماعات لاتزال مستمرة بين القوى السياسية وبعض النواب المستقلين لحسم اختيار رئيس البرلمان”، مشيرا الى ان “نواب الإطار التنسيقي الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب”.

وكان تيار الحكمة أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، ان الاطار التنسيقي سيدخل الجلسة الأولى لمجلس النواب بـ 90 نائبا وسيكون الكتلة الأكبر, فيما حذر من خطورة ذهاب الكتلة الصدرية للتحالف مع محمد الحلبوسي وخميس الخنجر.

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