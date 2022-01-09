الجلسة الاولى للبرلمان ستقتصر على كلمات الترحيب ولن تشهد أي تصويت على مقعد الرئيس ونائبيه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وکالة الانباء العراقیة، انه قال الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني: إن الأمانة العامة لمجلس النواب قبل بدء الانتخابات بدأنا بالتخطيط للعمل بالأمور الفنية واللوجستية والاستعداد للجلسة الأولى "، مبيناً أن "الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم عملت محاكاة لجلسة غد الأحد ".

وأشار الى أنه "بفضل جهود الموظفين استكملت كافة الجهوزيات "، مشيراً الى أن "الجلسة ستكون للنواب الفائزين فقط وليس هناك دعوة أو احتفالية للشخصيات السياسية والحكومية والدبلوماسية ".

وأوضح أن "مهمة انعقاد الجلسة الأولى ترشيح رئاسة جديدة على الرغم من الخلافات الموجودة ولحد الآن لم تصل الكتل الى نتائج نهائية ونأمل بالتوصل الى اتفاق بين الكتل قبل انعقاد الجلسة".

وأضاف سيريني أن "دخول الصحفيين سيكون للمعتمدين لدى مجلس النواب ومن خلال تواصلهم مع الدائرة الإعلامية لمجلس النواب وسيكون تواجدهم في المركز ولا يمكنهم دخول الجلسة ولا حتى موظفي المجلس لا يمكنهم الدخول الى الجلسة"، مبيناً أن" الدوام في مجلس النواب سيكون للدوائر المعنية في الجلسة حتى لا تكون هناك فوضى ،وحتى النواب لا يمكنهم ادخال أحد معهم في هذا اليوم لأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية ".

وأكد أنه "ستكون هناك نافذة واحدة لكل الدوائر وفي مكان واحد للاهتمام بالأمور اللوجستية للنواب وتمشية أمور الجلسة ولا يحتاج الى التنقل بين دوائر المجلس".

وكان مجلس النواب، قد حدد في وقت سابق القاعة الكبرى للمجلس مكاناً لانعقاد جلسته الأولى يوم غد الأحد.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أنها تدعو ممثلي وسائل الاعلام العراقية والعربية والأجنبية إلى "تغطية الجلسة الاولى للدورة الانتخابية الخامسة، والتي ستقام في القاعة الكبرى لمجلس النواب يوم الاحد المصادف 9/1/2022".

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب فقرات جدول أعمال جلسة يوم غد والتي ستشمل ثماني فقرات كالآتي:

أولا: السلام الجمهوري.

ثانيا: تلاوة آية من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق.

ثالثا: كلمة الأمين العام لمجلس النواب ترحيبا باعضاء مجلس النواب وقراءة أسماء الحضور.

رابعا: رئيس السن يتولى إدارة الجلسة.

خامسا: تلاوة آية من الذكر الكريم".

سادسا: رئيس السن يدعو اعضاء مجلس النواب لاداء اليمين الدستورية.

سابعا: رئيس السن يلقي كلمة بمناسبة بداية الدورة الانتخابية الخامسة.

ثامنا: رئيس السن يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

ووفقا للوثيقة، فإن "الجلسة ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا".

وصل رئيس السن محمود المشهداني، الى مبنى مجلس النواب تحضيراً لعقد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد

وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن “رئيس السن محمود المشهداني وصل الى مبنى مجلس النواب”.

وأضاف المراسل، أن “المشهداني عقد اجتماعا منفرداً مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي في مقر رئيس السن بالبرلمان”.

هذا وأكد مصدر سياسي لوكالة ايرث نيوز، في وقت سابق من اليوم، بأن جلسة البرلمان اليوم الأحد، ستقتصر على كلمات الترحيب ولن تشهد أي تصويت على مقعد الرئيس ونائبيه.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسته الاولى، اليوم في تمام الساعة الحادية عشر، برئاسة محمود المشهداني، رئيس السن، في حين تستمر المباحثات السياسية بين الأحزاب الفائزة للإسراع بخطوات تشكيل الحكومة عن طريق تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان.

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