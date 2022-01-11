النهج الأمريكي يظهر تدني ثقافة التفاوض/ نرفض تصريحات واشنطن بشأن محادثات جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت السفارة في بيان على "فيسبوك": "نرفض بشدة مثل هذه التلميحات. التصريحات الرسمية الروسية متطابقة بالكامل مع الوقائع. بلادنا أظهرت أقصى درجات الشفافية فيما يتعلق بهذا الحوار منذ البداية".

وانتقدت السفارة الروسية النهج الأمريكي، وقالت في بيانها: "في المقابل، نتوقع انفتاحا متبادلا من الجانب الأمريكي أيضا. ندعو زملاءنا (الأمريكيين) إلى التخلي عن المضاربات التي لا أساس لها من الصحة في العلاقة بشركائهم في المحادثات. علاوة على ذلك، فإن مثل هذا النهج يظهر تدهور ثقافة التفاوض".

وجاء بيان السفارة الروسية تعليقا على ما صرحت به المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في وقت سابق، التي قالت إن الولايات المتحدة لا تتفاجأ إذا ما تعمدت روسيا التضليل بشأن نتيجة المحادثات في جنيف بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

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