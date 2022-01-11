رضائي يحضر حفل تنصيب رئيس نيكاراغوا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي، حضر اليوم الثلاثاء مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لشعب نيكاراغوا، دانيال أورتيجا، نيابة عن حجة الإسلام، السيد ابراهيم رئيسي.

وكان رضائي قد التقى اليوم الثلاثاء بوفد يضم جمعا من كبار المسؤولين في حكوة نيكاراغوا، بمن فيهم وزراء الاقتصاد والمالية، والتعدين وكبير مساعدي الرئيس النيكاراغوي في الشؤون التجارية وترويج الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من مدراء الطاقة والبترول في هذا البلد.

واشار رضائي إلى ضرورة تعزيز التعاون بين إيران ونيكاراغوا لا سميا في مجالات النفط والطاقة، داعيا مسؤولي البلدين إلى بذل الجهود من أجل الارتقاء بمستوى التبادل التجاري وبما يصب في مصالح الشعبين الإيراني والنيكاراغوي./انتهى/