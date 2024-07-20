الممثل الخاص لإيران يشارك في مراسم الذكرى السنوية للثورة النيكاراغوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى عيسى كاملي خلال زيارته إلى ماناغوا مع عدد من المسؤولين الحكوميين النيكاراغويين، ومن بينهم مساعد رئيس نيكاراغوا للشؤون الدولية، ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية بالجمعية الوطنية لنيكاراغوا، وأحد كبار المسؤولين في حكومة نيكاراغوا واجتمع ايضا مع مسؤول وزارة الاقتصاد والمالية، وبعض مسؤولي قطاع الأعمال والفنيين في هذا البلد.

وتم خلال هذه اللقاءات تبادل الآراء حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن متابعة وثائق التفاهم مع نيكاراغوا في مجالات الصناعة والتجارة والطاقة والصحة والتعاون العلمي والتدريب الفني والمتخصص.

وبحسب ما أعلنته وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد أكد مسؤولو الحكومة المضيفة، في هذه الاجتماعات، بينما أعربوا عن امتنانهم لحضور الممثل الخاص لإيران في هذا الحفل، أن في ظل العزم السياسي والإرادة لدى قادة البلدين، سيستمر نهج الاستمرارية وتعميق العلاقات الثنائية.

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