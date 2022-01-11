رضائي: طهران مستمره في دعم الشعوب المظلومة

وأفادت وكالة مهلر للأنباء، ان مساعد الرئيس الإيراني، محسن رضائي، التقى اليوم الثلاثاء بوفد يضم جمعا من كبار المسؤولين في حكوة نيكاراغوا، بمن فيهم وزراء الاقتصاد والمالية، والتعدين وكبير مساعدي الرئيس النيكاراغوي في الشؤون التجارية وترويج الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من مدراء الطاقة والبترول في هذا البلد.

واشار رضائي إلى ضرورة تعزيز التعاون بين إيران ونيكاراغوا لا سميا في مجالات النفط والطاقة، داعيا مسؤولي البلدين إلى بذل الجهود من أجل الارتقاء بمستوى التبادل التجاري وبما يصب في مصالح الشعبين الإيراني والنيكاراغوي. وقال: إن الجمهورية الإسلامية لطالما وقفت إلى جانب الشعوب المظلومة والمقاومة في منطقة أميركا اللاتينية ولاسيما نيكاراغوا، وهي عازمة على ذلك.

كما لفت إلى إرسال البنزين الإيراني لدولة فنزويلا رغم العراقيل التي وضعتها أميركا من أجل الحؤول دون وصوله، مصرحا أن إيران بهذا الموقف قدمت رسالة إلى دول العالم وشعوبها، من أن زمن الإملاءات والضغوط على البلدان قد ولّى. ولفت رضائي إلى الطاقات والإمكانيات الواسعة التي تزخر بها كل من إيران ونكاراغوا، مؤكدا أن طهران مستعدة لتنمية العلاقات وتبادل الخبرات في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية مع ماناجوا.

ولفت مساعد الرئيس الإيراني، إلى توفر فرص التعاون الثنائي في مجالات النفط والتكنولوجيا والطاقة والبتروكيمياء وإنشاء المصافي وتطوير الموانئ والاستثمارات المشتركة./انتهى/