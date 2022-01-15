تعيين الأمين العام الرابع لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استلم السيد مجتبى أبطحي منصب الامين العام الرابع لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية صباح اليوم من قبل السيد محمد جواد شوشتري رئيس مكتب الدكتور قاليباف، بحضور ممثلين عن مجلس الشورى الإسلامي ووزارة الخارجية وبعض المؤسسات والمنظمات غير حكومية.

وفي بداية اللقاء صرح سيد محمد جواد شوشتري رئيس مكتب رئيس المجلس بأن الدكتور قاليباف لم يتمكن من حضور الاجتماع بسبب اوضاعه الصحية .

وأعرب عن تقديره لجهود الدكتور أمير عبد اللهيان وزملائه خلال الإدارة السابقة للمؤتمر متمنياً التوفيق للسيد أبطحي وزملائه في الإدارة الجديدة للمؤتمر.

وأضاف شوشتري: "الحمد لله في ظل خلفية السيد أبطحي ومعرفته الجيدة بأنشطة الأمانة الدائمة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية منذ البداية، نأمل ان نشهد تطويرا في أنشطة الأمانة العامة لدعم الانتفاضة الفلسطينية ".

جدير بالذكر ان السيد مجتبى أبطحي هو خبيرفي شوون غرب آسيا في وزارة الخارجية بدأ حياته المهنية في هذا المجال في عام 1984 کسكرتير السفارة الایرانیة في بيروت.

ومنذ عام 1991، استقر في المجلس الشوری الإسلامي كعضو في المجلس الأعلى لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية الاول.

مع ظهور الصحوة الإسلامية في المناطق العربية وشمال أفريقيا انضم أبطحي إلى الجمعیة العالمية للصحوة الإسلامية في عام 2011 وأصبح رئيسا للجنة فلسطين في هذه الجمعیة. ومن بين أنشطة أبطحي خلال هذه الفترة عقد ستة مؤتمرات دولية لدعم الانتفاضة الفلسطينية، وأكثر من 20 قمة عالمية للصحوة الإسلامية.

ومع الاحتفاظ بمنصبه في جمعیة الصحوة الإسلامية العالمية، انتخبه الدكتور محمد باقر قالیباف الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية وبدأ عمله اليوم. وقبله، كان الدكتور أمير عبد اللهيان، مساعد رئيس البرلمان السابق ووزير الخارجية الحالي، الأمين العام للمؤتمر.

/انتهى/