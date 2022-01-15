الاحتلال الصهيوني تعمد نقل عدوى كورونا للأسير "هشام أبو هواش"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان شقيق الأسير هشام أبو هواش، حذر اليوم السبت، من خطورة الوضع الصحي لأخيه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مشفى أساف هاروفيه الصهيوني، مؤكداً ان هناك شكوك حول تعمد الاحتلال بنقل العدوى الفيروسية لهشام عبر ممرضة أو شيء ما، أثناء تواجده في مشفى الاحتلال.

واضاف أبو هواش، أن العائلة تطمئن على الحالة الصحية للأسير عبر أطباء، وممرضين من الداخل المحتل، يعملون داخل مشفى العزل.

ولفت إلى أن هشام يُعاني من الإصابة بجرثومة "مورسا" في الدم قد انتقلت إليه وهو داخل المشافي الصهيونية في الرملة، سابقًا، وتستولي الجرثومة على الأملاح، والفيتامينات في الجسم، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة لم يتمكن الأطباء من التخلص منها، وهي تشكل خطرًا على حياته.

ودعا أبو هواش، للإفراج عن شقيقه المريض وتحويله إلى مستشفيات الضفة، لتلقي العلاج تحت أنظار عائلته، والاطمئنان عليه بكل أريحية تامة.

والجدير بالذكر، أن الأسير هشام أبو هواش، أصيب، يوم الخميس، بفيروس كورونا بعد 12 يوماً من انتهاء إضرابه عن الطعام. وأعلن الأسير وقف إضرابه عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في الـ 26 من شباط/فبراير المقبل./انتهى/