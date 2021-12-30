النخالة: إذا استشهد الأسير أبو هواش سنعتبر ذلك عملية اغتيال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم الخميس، إنّه "إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش فسنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الإصرار".

وفي بيان، أكد النخالة أنّه "إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش سنتعامل مع الأمر وفقاً لمقتضيات إلتزامنا بالردّ على أي عملية اغتيال".

بدوره، المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ أشار للميادين إلى أنّ "حياة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش في خطرٍ شديد"، لافتاً إلى أنّه "فقد القدرة على السمع والنطق".

وفي وقتٍ سابق اليوم، حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من أن الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير جداً.

وأشار المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه، إلى أنّ وزن الأسير وصل إلى نحو 40 كيلوغراماً، ما يعكس حالة أعضائه الداخلية التي تأذّت على نحو كبير، فيما يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ136 على التوالي، رغم قرار تجميد أمر اعتقاله الإداري./انتهى/