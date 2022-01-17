استهدافنا لأبو ظبي سيستمر ما لم تتوقف عن جرائمها ضد الشعب اليمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان معاون وزير الاعلام اليمني، نصر الدين عامر، قال إن ما جرى اليوم في العمق الاماراتي جاء تنفيذا للوعود التي أطلقها القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله قبل مدة عندما قال للإمارات ونصحها بالا تعود للتصعيد في اليمن بعد أن أعلنت أنها اوقفت تدخلها في هذا البلد.

وأكد عامر أن الوقائع أثبتت بأن أبو ظبي عادت للتصعيد فكان لا بد من عملية تأديبية ضدها لذلك جاء هذا الرد عليها كجزء من حق الشعب اليمني في الرد على العدوان والحصار المفروض على الجمهورية اليمنية، مضيفا أن الإمارات تتورط مجددا أكثر وتصعد عسكريا في محافظتي شبوة ومأرب إن كان بالتصعيد عبر القصف بالطيران واستخدام الخلايا التجسسية في اليمن واستهداف الاقتصاد واستمرار جرائمها في اليمن وتصعيد من مختلف الأنواع.

وختم معاون وزير الاعلام اليمني حديثه بالقول إن هذا الرد جاء بسبب ممارسات الإمارات في اليمن، متوعدا باستمرار العمل العسكري تجاه الإمارات ما لم تتوقف عن جرائمها ضد الشعب اليمني. /انتهى/