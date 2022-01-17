عبد الباري عطوان يصف العملية النوعية في العمق الاماراتي بالغير مسبوقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الكاتب العربي الكبير، عبد الباري عطوان، وصف العملية النوعية بالغير مسبوقة مؤكدا بأنها انها ليست سوى الرد الاول على مشاركة الامارات بقوة مباشرة أو عبر حلفائها في شبوة ومأرب.

وأكد عطوان ان الحرب في اليمن تدخل مرحلة جديدة وهذه الهجمات رسالة تحذيرية متوقعة وغير مسبوقة ولهذا كانت الاضرار محدودة والباب بات مفتوحا للوسطاء.

ولم تكشف القوات المسلحة اليمنية بعد عن طبيعة الاهداف في العمق الاماراتي إلا ان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أعلن في وقت سابق الكشف عن عملية عسكرية نوعية للقوات المسلحة في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة./انتهى/