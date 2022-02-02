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٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٠:٣٠ ص

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية؛

واشنطن ستقدم الدعم المعلوماتي للدفاع الجوي في الإمارات

واشنطن ستقدم الدعم المعلوماتي للدفاع الجوي في الإمارات

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي أن بلاده تبحث زيادة الإمكانيات الدفاعية للإمارات بعد الهجمات الجوية اليمنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال البنتاغون إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي أن واشنطن ستقدم الدعم المعلوماتي للدفاع الجوي في الإمارات.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي أن بلاده تبحث زيادة الإمكانيات الدفاعية للإمارات بعد الهجمات الجوية اليمنية.

وكشفت وكالة رويترز أمس الثلاثاء عن نتائج كارثية ومرعبة على الاقتصاد الإماراتي إثر عملية إعصار اليمن 3 التي ضربت مساء الاثنين أهدافا نوعية في أبوظبي ودبي بعدد من الصواريخ الباليستية والطيران المسير.

وذكرت الوكالة أن مؤشرات تعاملات الأسواق دول الخليج الفارسي مع تراجع مؤشر دبي بأكبر قدر بعد عملية إعصار اليمن 3 التي استهدفت العمق الإماراتي.

وكان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد جدد في بيان نشره الأثنين، تحذيره للمواطنين والمقيمين والشركات الأجنبية الابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية في الإمارات، معتبرا اياها معرضة للاستهداف في أي وقت.

/انتهى/

رمز الخبر 1921613
https://ar.mehrnews.com/news/1921613/

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