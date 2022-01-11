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١١‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١١:٥٣ ص

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن؛

إسقاط طائرة تجسس لسلاح الجو الإماراتي بصاروخٍ محلي الصنع

إسقاط طائرة تجسس لسلاح الجو الإماراتي بصاروخٍ محلي الصنع

يومًا بعد يوم، تتوالى الخسائر الإماراتية أمام الاقتدار اليمني خصوصًا بعد سيطرة القوات المسلحة مطلع العام على سفينة شحن عسكرية إماراتية على متنها معدات عسكرية داخل المياه اليمنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تمكن القوات المسلحة من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة من نوع (وينغ لونغ2) صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي.

وأشار العميد سريع إلى أنَّ الطائرة أُسقطت أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عين بمحافظة شبوة بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

يُشار الى أنَّ القوات المسلحة أسقطت طائرة من النوع نفسه تابعة لسلاح الجو الإماراتي في 5 كانون الثاني أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

/انتهى/

رمز الخبر 1921067
https://ar.mehrnews.com/news/1921067/

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