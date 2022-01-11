إسقاط طائرة تجسس لسلاح الجو الإماراتي بصاروخٍ محلي الصنع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تمكن القوات المسلحة من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة من نوع (وينغ لونغ2) صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي.

وأشار العميد سريع إلى أنَّ الطائرة أُسقطت أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عين بمحافظة شبوة بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

يُشار الى أنَّ القوات المسلحة أسقطت طائرة من النوع نفسه تابعة لسلاح الجو الإماراتي في 5 كانون الثاني أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

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