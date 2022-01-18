ايران والعراق توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس اتحاد الغرف التجارة العراقية، عبد الرزاق الزهيري، ومجموعة من رجال الأعمال العراقيين في العراق استضافوا اليوم الثلاثاء الاجتماع التجاري العراقي- الإيراني المشترك، وذلك بمشاركة رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيراني، غلام حسين شافعي، ورئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، محمد رضا بورإبراهيمي.

وقال الزهيري خلال الاجتماع، إن اواصر العلاقات الثقافية بين إيران والعراق والحدود المشتركة بين البلدين البالغة 1400 كيلومتر ستوفر أرضية خصبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما خدمة للمصالح المشتركة.

وأضاف الزهيري: يسعدنا توقيع مذكرة مشتركة لما لها من دور في إزالة العوائق التي تقف أمام التعاون بين البلدين.

ومن جانبه قال شافعي إن العلاقات بين إيران والعراق عريقة لم يسبق لها مثيل في أي بلد، مضيفاً: "نظرا لأن اقتصاد البلدين يشبه بعضهما البعض ويعتمد على الصادرات النفطية، فمن الممكن استخدام المرافق والإمكانيات المتوفرة لديهما في مختلف المجالات الصناعية والزراعية، لتعزيز العلاقات أكثر فأكثر"./انتهى/