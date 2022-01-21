المجازر التي يرتكبها التحالف في اليمن سترتدّ إلى صدور حكام التطبيع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في البيان أنّ "المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان المتصهين بغطاءٍ أميركي ضد المدنيين من شعب اليمن سترتدّ إلى صدور حكام التطبيع ورؤوسهم".

وأشارت إلى أنّ "حملة القتل المفتوحة ضد الأبرياء من أطفال ونساء وآمنين في منازلهم من شعب اليمن المظلوم لن تخفي ملامح الهزيمة لدى أركان الحرب من مرتزقة ومتصهينين وعلى رأسهم نظام الردّة في مملكة آل سعود وكذلك في مواقف حلفائهم في تل أبيب وواشنطن".

كما وشدد بيان الجبهة على "ثقته بقدرة الشعب اليمني المجاهد على الانتصار، بفضل صموده وتضحياته وحكمة وشجاعة قيادته".

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