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٢١‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٦:١٩ م

"الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين:

المجازر التي يرتكبها التحالف في اليمن سترتدّ إلى صدور حكام التطبيع

المجازر التي يرتكبها التحالف في اليمن سترتدّ إلى صدور حكام التطبيع

تعليقاً على مجازر التحالف السعودي في اليمن، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة تصدر بياناً تقول فيه إنّ حملة القتل المفتوحة ضد الأبرياء من أطفال ونساء وآمنين في منازلهم من شعب اليمن المظلوم لن تخفي ملامح الهزيمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في البيان أنّ "المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان المتصهين بغطاءٍ أميركي ضد المدنيين من شعب اليمن سترتدّ إلى صدور حكام التطبيع ورؤوسهم".

وأشارت إلى أنّ "حملة القتل المفتوحة ضد الأبرياء من أطفال ونساء وآمنين في منازلهم من شعب اليمن المظلوم لن تخفي ملامح الهزيمة لدى أركان الحرب من مرتزقة ومتصهينين وعلى رأسهم نظام الردّة في مملكة آل سعود وكذلك في مواقف حلفائهم في تل أبيب وواشنطن".

كما وشدد بيان الجبهة على "ثقته بقدرة الشعب اليمني المجاهد على الانتصار، بفضل صموده وتضحياته وحكمة وشجاعة قيادته".

/انتهى/

رمز الخبر 1921340
https://ar.mehrnews.com/news/1921340/

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