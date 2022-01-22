إیران تدين غارات العدوان على المناطق السكنية في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده الغارات الجوية التي شنها تحالف العدوان في الأيام القليلة الماضية في المناطق السكنية والمدنية في اليمن، والتي أسفرت عن تدمير وقتل وإصابة عشرات الأبرياء.

واعرب خطيب زاده عن تعازيه وتعاطفه مع الناجين من ضحايا الهجمات قائلا: إن استمرار الهجمات العسكرية للتحالف على اليمن بصمت المجتمع الدولي، وبيع الأسلحة دون رادع للمعتدين، واعتماد نهج متحيز، وازدواجية المعايير في المحافل الدولية في مواجهة العدوان الشائن المستمر منذ سبع سنوات على الشعب اليمني، جعل الطريق إلى السلام العادل في البلاد أكثر صعوبة.

وأكد أن الدول الداعمة لأسلحة القوات المعتدية علی الیمن، التي تسببت في إراقة دماء النساء والأطفال اليمنيين من خلال تزويد المعتدین بالقنابل والسلاح، متورطة في هذه الجرائم ويجب محاسبتها .

وفي نهاية المطاف، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن عدم وجود الارادة الجادة على دفع التسوية السياسية للأزمة اليمنية والإصرار على نهج عسكري مدمر لن يؤدي إلا إلى تدمير اليمن وعدم الاستقرار في المنطقة.

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