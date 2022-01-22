حركة الجهاد تدعو للمشاركة في مسيرة حاشدة تضامناً مع اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تنطلق المسيرة اليوم السبت بعد صلاة المغرب مباشرة، من ميدان فلسطين وصولاً إلى شارع أبو خضرة. كما انه دعت الحركة، للمشاركة الحاشدة في المسيرة، نصرةً للشعب اليمني المسلم، ورفضاً للحرب المدمرة على اليمن وشعبه.

ودعت الجهاد الإسلامي لإطلاق دعوة من فلسطين بوقف المجازر التي ترتكب بحق الشعب اليمني، وإنهاء الحرب المجنونة التي أحرقت الأخضر واليابس في اليمن، امتثالاً لتعاليم ديننا الذي شدد على حرمة الدماء والأعراض ونهى عن التنازع والفرقة .

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استنكرت في بيان سابق، الجرائم التي يرتكبها ما يسمى "التحالف العربي" ضد الشعب العربي المسلم في اليمن.

وأكدت الحركة، أن استهداف المدنيين المتعمد في اليمن بالطائرات الامريكية، وربما بمشاركة من قبل طائرات العدو الصهيوني، هو دليل على فشل هذا العدوان وهزيمته في ميادين القتال، وهو محاولة يائسة.

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