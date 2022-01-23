قائد الثورة: الهيئات الحسينية محل لتبيين مفاهيم المعارف الاسلامية والعلوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل قائد الثورة الاسلامية الايرانية السيد علي الخامنئي مجموعة من رواديد أهل البيت (ع) بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (س) في حسينية الإمام الخميني(ره) وفقاً للإجراءات الاحترازية والصحية منعاً لتفشي كورونا.

ومن أهم محاور خطاب قائد الثورة الاسلامية في هذا الاجتماع فيما يلي:

الهيئات الحسينية محل لتبيين مفاهيم المعارف الاسلامية والعلوية ويجب ان يتم الاجابة على الأسئلة في هذا المكان.

اليوم لدى شبابنا أسئلة مختلفة حول نمط الحياة وحول القضايا الأساسية. السؤال صحيح وطريقة الاجابة على السؤال هي التفكير ويجب ان تقوم الهيئات بالاجابة على أسئلة الشباب .

وأشار سماحة القائد الى الحراك الواسع لأعداء الأمة الإيرانية لقلب الأفكار وتدمير عقائد ومعتقدات الشعب من خلال وسائل الإعلام والاستعانة بالآلاف من خبراء الفن والإعلام والدعم المالي والأمني الضخم، حیث ان من أهم مجالات الجهاد هو مجال "التفسير والتنوير" في مواجهة هذه الخطوة الشريرة ، كما انه يجب على الهیئات أن تسأل نفسها أين تقف في ساحة حرب الحق والباطل، وتميز الكذب والصدق وكيف تستطيع ان توسع المثل العليا والأسس الرئيسية للثورة.

واعتبر آية الله الخامنئي ان الابتكار في موضوع أداء مدح اهل البيت (ع) أمرًا جيدًا ومفيدًا، مضيفا: ان لا ينبغي أن يؤدي الابتكار إلى كسر القاعدة وتغيير هوية المدح لأن المدح ليس موسيقى بوب.

ووصف آية الله الخامنئي جهود وإبداع الرواديد في استقطاب الشباب بعمل جيد وراقٍ، مؤكد في الوقت نفسه: انتبهوا، لا ينبغي أن يكون تجنيد الشباب بأي ثمن، ولا ينبغي استخدام بعض الألحان غير اللائقة لتجنيد الشباب.

وشدد سماحته على أن تجنيد الشباب يجب أن يتم مع الحفاظ على الهيكل الصحيح للهيئات، مؤكدا للحرص على حقيقة وهوية المدح بشكل صحيح.

ونصح قائد الثورة الإسلامية الرواديد باستخدام محتوى وقصائد سليمة وصحيحةـ مضيفا انه احيانًا يتم استخدام كلمة ضعيفة أو تعبير خاطئ كذريعة لمساءلة الإسلام والشيعة ومهاجمة كبار العلماء والتعاليم الدينية. ويجب أن يستخدم الرواديد المحتوى الموثق والأصلي في جميع اعمالهم.

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