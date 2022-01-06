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٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١١:٢٥ ص

صباح اليوم؛

قائد الثورة الإسلامية يصدر بيانا بمناسبة تشييع الشهداء المجهولين

قائد الثورة الإسلامية يصدر بيانا بمناسبة تشييع الشهداء المجهولين

أعلن مكتب حفظ ونشر أثار الإمام الخامنئي اليوم الخميس انه وبالتزامن مع ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س) أصدر سماحتهم بيانا بمناسبة تشييع الشهداء المجهولي الهوية، مؤكداً أن تزامن ذكراهم مع ذكرى شهادة السيدة الزهراء (س) يبشر بالخلود لهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران، أصدر بياناً بمناسبة تشييع رفات 250 شهيدا مجهولي الهوية في كافة ارجاء ايران.

وجاء في البيان:

السلام على الشهداء "مجهولي الهوية" الذين مُلأت البلاد برائحة طيبة تنبعث من رفاتهم، مجهولون في الثرى ومعروفون في السموات. المضحون الذين ورغم مرور سنوات مديدة على استشهادهم، لايزالون يملأون البلاد بالمعنوية والجهاد، وبدمائهم رفعوا راية العز والفخر في سبيل الإسلام والقرآن "

وأضاف سماحة قائد الثورة في البيان، ان تزامن تشييع رفاتهم مع ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س) يبشر بأن ذكرى هؤلاء الشهداء ستبقى خالدة.

وتابع القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، نسلم على ارواح الشهداء وعلى اسرهم ونسأل الباري الصبر لذوي الشهداء.

/انتهى/

رمز الخبر 1920944
https://ar.mehrnews.com/news/1920944/

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