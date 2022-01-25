مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة المحررة أمل طقاطقة في بيت فجار جنوب بيت لحم، واعتدت عليها بالضرب وحققت معها ميدانيا ومع شقيقها محمد، وسلمت الشاب محمد عمر طقاطقة من بيت فجار بلاغا لمقابلة المخابرات.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجراً، ثمانية مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، واستدعت آخر لمقابلة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ماجد محمد طقاطقة (17 عاما)، وأحمد خالد طقاطقة (25 عاما)، ورامي علي طقاطقة (24 عاما)، وعايد محمد طقاطقة (26 عاما)، واياد سلطان طقاطقة (28 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، وسلمت محمد عمر طقاطقة والد الأسير ماجد، بلاغا لمراجعة مخابراتها، واقتحمت منزل الاسيرة المحررة أمل طقاطقة.

وفي حوسان غرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد أحمد زعول (23 عاما)، وعمار (21 عاما)، ورويد شاهين من بيت ساحور، بعد دهم منازلهم ذويهم وتفتيشها.

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