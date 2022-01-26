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٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٠:٣٩ ص

بادامجيان في لقاء مع السفيرالصيني لدى ايران:

تعاون الدول المؤيدة للاستقلال سيغير المعادلات العالمية

تعاون الدول المؤيدة للاستقلال سيغير المعادلات العالمية

قال الأمين العام لحزب المؤتلفة الإسلامي: "التعاون المشترك بين إيران وروسيا والصين والدول الأخرى المؤيدة للاستقلال سيخلق قوة عالمية ضخمة وقوية من شأنها أن تغير المعادلات العالمية بشكل جذري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الصين لدى إيران تشانغ هوا مع الأمين العام للحزب المؤتلفة الاسلامي أسد الله بادامجيان في مقر حزب المؤتلفة الإسلامي.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد بمناسبة انتخاب بادامجيان أمينًا عامًا للحزب في الفترة الجديدة، هنأ السفير الصيني لدى إيران تصدي هذا المنصب لبادامجيان وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين الحزب الشيوعي الصيني وحزب المؤتلفة الإسلامي .

وكانت اقامة الالعاب الاولمبية الشتوية الصينية تحت شعار "معا من أجل مستقبل مشترك" محور آخر للحوار في هذا الاجتماع.

كما أشار بادامجيان إلى إجراء مناورة بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين وقال: "إن التعاون المشترك بين إيران وروسيا والصين والدول الأخرى المؤيدة للاستقلال سيخلق قوة عالمية قوية من شأنها أن تغير المعادلات العالمية بشكل أساسي".

وقبل الاجتماع، ناقش السفير الصيني ومحمد حسين نيكنام المنسق الدولي لحزب المؤتلفة الإسلامي تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين وسبل التفاعل في مجال الطب.

/انتهى/

رمز الخبر 1921455
https://ar.mehrnews.com/news/1921455/

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