حركة حماس وحزب المؤتلفة الاسلامي تؤكدان على ضرورة التعاون والتضامن لدعم فلسطين ومواجهة الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الأمين العام لحزب المؤتلفة الإسلامي محمد علي أماني، خلال لقائه ممثل حركة حماس خالد قدومي، على ضرورة التضامن والتعاون في دعم الشعب الفلسطيني ومواجهة عدوان الكيان الصهيوني.

وقد أكدت حركة حماس وحزب المؤتلفة، في الوقت الذي أدانتا فيه تصرفات الصهاينة، على ضرورة تعميق وتعزيز العلاقات وإبرام مذكرات تفاهم رسمية للتعاون المستقبلي.

وقدم الأمين العام لحزب المؤتلفة الإسلامي تعازيه لسقوط عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين الأبرياء، وأدان تصرفات الكيان الصهيوني، وهنأ حماس على قدرتها في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأشار خالد قدومي، ممثل حركة حماس، إلى الرغبة في السلام، وأقر بأن: انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الكيان الإسرائيلي جعل من الصعب تحقيق هذا المطلب. واعتبر أن حماس حركة عريقة وشعبية، وأكد أن القضاء عليها أمر مستحيل.

واقترح أيضاً تسجيل مذكرة تفاهم رسمية بين حزب الموتلفة وحركة حماس، وأكد على ضرورة الإجابة على أسئلة النخب بشأن الوضع في فلسطين.

واعتبر محمد علي أماني هذا اللقاء مؤشرا على عزم الطرفين على التعاون في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة ظلم وعدوان الكيان الصهيوني. وأعرب عن أسفه لقسوة الكيان الصهيوني، وأعلن استعداد حزب المؤتلفة الإسلامي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساعدته.

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