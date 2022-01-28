المئات يؤدون صلاة "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى المبارك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رغم درجات الحرارة المنخفضة جداً والأمطار زحف المئات من المواطنين من الضفة الغربية والداخل المحتل لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك.

وتحاول قوات الاحتلال بشكل مستمر عرقلة دخول المصلين للمسجد الأفصى المبارك، فيما يتحدى المصلون الاحتلال ويكسرون الحواجز التي يضعها داخل المدينة المقدسة ويصلون بالمئات والآلاف للمسجد الأقصى.

ويأتي "نداء الفجر العظيم" تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والمسجد الأقصى ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.

وكان عدد من النشطاء أطلقوا في الأشهر الماضية دعوات الفجر العظيم، للصلاة والرباط في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس.

يذكر أن حملة "الفجر العظيم" انطلقت مطلع العام الماضي من المسجد الإبراهيمي في الخليل لينضم إليها المسجد الأقصى ومساجد كثيرة في الضفة وغزة وعدة دول في العالم العربي والإسلامي.

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