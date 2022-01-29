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٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١:٥٢ م

في فترة 21 مارس حتى20 يناير 2022؛

حجم التجارة الخارجية الايرانية تجاوزت 80 مليارات دولار

حجم التجارة الخارجية الايرانية تجاوزت 80 مليارات دولار

أعلنت وزارة الاقتصاد الايرانیة أن التجارة الخارجية للبلاد سجلت 133 مليون طن بقيمة 80.236 مليار دولار في الشهور العشرة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار2021 حتى 20 يناير/كانون الثاني 2022.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت الوزارة على موقعها الرسمي أن الواردات سجلت 33 مليون طن بقيمة 41.473 مليار دولار في الفترة المذكورة بنمو كمي 17 بالمئة وسعري 34 بالمئة على اساس سنوي.

وأشارت بالمقابل الى أن صادرات ايران بلغت 100 مليون طن بقيمة 38.763 مليار دولار بنمو كمي 7 بالمئة وسعري 38 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.

وذكرت أن الصين والعراق وتركيا والامارات وافغانستان تواليا، تصدرت الاسواق الاكثر استيرادا للسلع الايرانية بالشهور العشرة، فيما جاءت بالترتيب كل من الامارات والصين وتركيا وألمانيا وسويسرا الاكثر تصديرا الى ايران.

/انتهى/

رمز الخبر 1921523
https://ar.mehrnews.com/news/1921523/

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