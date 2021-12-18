تجارة ايران الخارجیة مع دول الجوار تسجل 33 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المتحدث " روح الله لطيفي" في تصريح اليوم السبت، أن حجم تجارة ايران مع 15 بلدا مجاورا سجل 68 مليون طن بقيمة 33 مليار دولار بنمو كمي 19 بالمئة وسعري 45 بالمئة على اساس سنوي.

وبيّن متحدث الجمارك أن أجمالي الحجم التجاري الايراني خلال هذه الفترة بلغ 110.284 مليون طن بقيمة 63.132 مليار دولار.

ولفت الى أن الصادرات الايرانية بلغت 83.74 مليون طن بقيمة 31.1 مليار دولار في الشهور الثمانية الاولى من السنة المالية، حيث سجل التصدير لدول الجوار 52.39 مليون طن بقيمة 16.664 مليار دولار بنمو كمي 11 بالمئة وسعري 24 بالمئة.

/انتهى/