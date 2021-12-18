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١٨‏/١٢‏/٢٠٢١, ١١:٥١ ص

في فترة 21 مارس حتى 20 نوفمبر 2021؛

تجارة ايران الخارجیة مع دول الجوار تسجل 33 مليار دولار

تجارة ايران الخارجیة مع دول الجوار تسجل 33 مليار دولار

أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية، عن تسجيل الحجم التجاري مع دول الجوار 33 مليار دولار في الشهور الثمانية الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المتحدث " روح الله لطيفي" في تصريح اليوم السبت، أن حجم تجارة ايران مع 15 بلدا مجاورا سجل 68 مليون طن بقيمة 33 مليار دولار بنمو كمي 19 بالمئة وسعري 45 بالمئة على اساس سنوي.

وبيّن متحدث الجمارك أن أجمالي الحجم التجاري الايراني خلال هذه الفترة بلغ 110.284 مليون طن بقيمة 63.132 مليار دولار.

ولفت الى أن الصادرات الايرانية بلغت 83.74 مليون طن بقيمة 31.1 مليار دولار في الشهور الثمانية الاولى من السنة المالية، حيث سجل التصدير لدول الجوار 52.39 مليون طن بقيمة 16.664 مليار دولار بنمو كمي 11 بالمئة وسعري 24 بالمئة.

/انتهى/

رمز الخبر 1920481
https://ar.mehrnews.com/news/1920481/

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